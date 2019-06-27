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Kaymakam Pişkin, yangın çıkan köyde incelemede bulundu

1 saat önce

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yangın çıkan Kayaönü köyünde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Pişkin, yangın çıkan köyde incelemede bulundu, System.String[]
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yangın çıkan Kayaönü köyünde incelemelerde bulundu.

Tosya ilçesine bağlı Kayaönü köyünde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında olay yerine giderek incelemelerde bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Çok şükür ki can kaybı ve yaralanan olmadı. Tosya Belediyesi ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden ve diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Evleri yanan vatandaşlarımıza ve köylülerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:28 Kaynak: İHA
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