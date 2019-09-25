Kaymakam Pişkin yurt işletmecileriyle bir araya geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yurt işletmecileri ve yetkilileriyle bir araya gelen Kaymakam Deniz Pişkin, yurt ve pansiyonlar ile öğrencilerin kaldığı apartlarda sorun yaşanmaması konusunda uyarılarda bulundu.



Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçedeki tüm özel öğrenci yurt, apart ve pansiyon işletmecilerinin ve yetkililerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda olabilecek sorunlara ve öğrencilerin karşılaşabileceği sıkıntılara karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirme yapıldı.



Özel yurt, apart ve pansiyonları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir titizlikle denetleyeceklerini belirten Kaymakam Deniz Pişkin, "Tosya Meslek Yüksek Okulunda eğitimlerini tamamlamak için ülkemizin dört bir yanından ilçemize misafir ettiğimiz öğrencilerimiz, bizlere ailelerinin emanetidir. Barındıkları yer neresi olursa olsun hiçbir sorun ve sıkıntılarına duyarsız kalmayacağız" dedi.



Kaymakam Pişkin, işletmecilere çeşitli sorun ve uygulamalarla ilgili olarak uyarılarda bulundu.



Toplantıya Tosya Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Selahattin Kaymakçı, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akgül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Demirci katıldı. - KASTAMONU