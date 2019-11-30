Son Dakika Haberleri: Kaymakam Sağlam, Salihli'nin devlet sanatçılarını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Kaymakam Sağlam, Salihli'nin devlet sanatçılarını ziyaret etti - Son Dakika

Kaymakam Sağlam, Salihli'nin devlet sanatçılarını ziyaret etti

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, deriye hayat vererek sanata dönüştüren ve Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları alanında devlet sanatçısı olan 3 engelli bireyi atölyede ziyaret etti.

Kaymakam Sağlam, Salihli'nin devlet sanatçılarını ziyaret etti, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, deriye hayat vererek sanata dönüştüren ve Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları alanında devlet sanatçısı olan 3 engelli bireyi atölyede ziyaret etti.


Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları alanında devlet sanatçısı olan 3 engelli bireyi atölyede ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Geleneksel El Sanatları" kategorisinde "Deri İşleme Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen bedensel engelli Aysel Caferoğlu, Selami Tatlıcı ve Aysel Yavuz, atölyeyi ziyaret eden Kaymakam Sağlam ve Başkan Yardımcısı Karaoğlu'na hazırladıkları eserler hakkında bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Karaoğlu, deri atölyesinin Salihli Belediyesi'nin desteğiyle açıldığını ve 7 yıldır faaliyeti sürdürdüğünü söyledi.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti belirten devlet sanatçısı Aysel Caferoğlu, deri sevdalısı 3 arkadaşın yıllar önce bir araya gelip, gönül verdikleri el sanatları işine başladıklarını, kendilerini geliştirerek, el sanatlarında Türkiye'de önemli bir noktaya geldiklerini, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vermiş olduğu unvanla da ispatlamış olduklarını dile getirdi.


El emeği göz nuru eserleri çok beğendiğini ifade eden Kaymakam Sağlam, "Deriye adeta hayat vererek sanata dönüştüren ve Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatları alanında 'Devlet Sanatçısı' unvanı alan Aysel Caferoğlu, Selami Tatlıcı ve Aysel Yavuz'u tebrik ediyorum. Salihli Belediyesinin katkılarıyla kurdukları deri atölyesinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla deriyi sanatla birleştirip hem göz kamaştırıcı eserler yapan, hem de engelleri ortadan kaldıran devlet sanatçılarımıza çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - MANİSA

Kültür Bakanlığı, Mehmet Kamil, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı
40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 20:51:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Sağlam, Salihli'nin devlet sanatçılarını ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]