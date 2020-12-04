Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü - Son Dakika

Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü

04.12.2020 11:55
Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü, System.String[]

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Adala Mahallesinde faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek, zeytinin yağa dönüşme serüvenine yerinde tanıklık etti.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Adala Mahallesinde faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek, zeytinin yağa dönüşme serüvenine yerinde tanıklık etti.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir'in de eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Sağlam, Yiğit Zeytincilik firmasının Adala Mahallesinde faaliyet gösteren yağ sıkma tesisini ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Sağlam, firma yetkilileri Zahit Beyazıt ve İsmail Aydın'ndan zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili bilgi aldı. Salihli bölgesinde zeytin hasadının devam ettiğini belirten Beyazıt, bölgede önemli bir zeytin üreticisi olan Salihli'de yetiştirilen zeytinlerin hem sofralık, hem de yağlık kalitesinin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğunu ve ilerleyen yıllarda adından daha fazla söz ettireceğini söyledi.

Salihli'de 4 milyon zeytin ağacı ve 11 zeytin sıkma tesisi bulunduğunu vurgulayan Kaymakam Sağlam ise yetişen zeytin ve elde edilen zeytinyağlarının kalitesinin yüksek olması sebebiyle yatırımcıların Salihli'yi tercih ettiğini söyledi. Kaymakam Sağlam, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde de bulundu. - MANİSA

Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü
Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü
Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü

Mehmet Kamil, Salihli, Zeytin, Adala, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,79'dan işlem görüyor Balıkesirspor'da koronavirüs vakaları 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi Son Dakika: Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücret belirlenirken geçim şartları dikkate alınmalı İBB Başkanı İmamoğlu İngiliz gazetesine haber oldu: Erdoğan tedirginliği var Kendisini reddeden kadını, üvey babasıyla birlikte olduğunu duyunca benzin döküp yaktı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! Peki nereler açık, ulaşım nasıl sağlanacak? İşte detaylar Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü
Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek         
11:50
Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım Koronavirüsü yenen Aleyna Tilki'den ilginç çıkış: Sektöre güvenmediğim için aşı yaptırmayacağım         
11:06
Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı Şoför tarafından darbedildiğini iddia eden yaşlı kadının yalanını kameralar ortaya çıkardı         
11:01
CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak CHP'li Başarır kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan için suç duyurusunda bulunacak         
10:49
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek Araç sahipleri dikkat! 81 ilde sistem değişiyor, egzoz denetimi trafikte otomatik tespit edilecek         
10:09
Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu         
10:02
Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi         
09:39
Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık Koronavirüsü atlattıktan 10 gün sonra kısmi felç olan hasta: Çok tehlikeli bir hastalık         
09:33
Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi: Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu olmayacak         
09:25
ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı ABD'de senato savunma bütçesine onay verdi, Türkiye'ye yaptırımın önü açıldı         
03:23
Pınar Altuğ, Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!         
22:40
Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı Genç kadın, gelin arabasının yolunu kesip eski erkek arkadaşını son kez ikna etmeye çalıştı         
22:16
Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi Putin'in toplu aşı emri, doktorların istifalarını da beraberinde getirdi         
17:29
Korona aşısıyla ilgili komplo teorileri çürütülüyor: Aşı yapımında cenin kullanıldığı ve 'aşı mikroçipi' iddiası doğru değil Korona aşısıyla ilgili komplo teorileri çürütülüyor: Aşı yapımında cenin kullanıldığı ve 'aşı mikroçipi' iddiası doğru değil         
16:08
Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi Koronavirüs öksürüğü ile grip öksürüğü nasıl ayırt edilir? Uzman isim anlaşılır bir dille özetledi         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 12:05:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Sağlam, zeytinin yağa dönüşmesini yerinde gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei