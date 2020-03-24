Kaymakam Şahin'den korona virüs bilgilendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Şahin'den korona virüs bilgilendirmesi - Son Dakika

Kaymakam Şahin'den korona virüs bilgilendirmesi

6 saat önce

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, bütün dünyayı ve ülkeyi tehdit eden korona virüs ile ilgili siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Şahin'den korona virüs bilgilendirmesi, System.String[]

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, bütün dünyayı ve ülkeyi tehdit eden korona virüs ile ilgili siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.


Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıya AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, CHP Lapseki İlçe Başkanı Yaşar Şaban Genç, MHP Lapseki İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, İyi Parti Lapseki İlçe Başkanı Yakup Uzun ve DP Lapseki İlçe Başkanı Yüksel Üstünalp katıldı. Toplantının ardından kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bu zorlu dönemi bir an önce atlatabilmemiz için vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evde kalması, kişisel hijyene çok önem verilmesi, sosyal mesafe kuralının önemsenmesi, özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın kendileriyle ilgili devletimizin getirdiği kurallara uyması gerektiğini kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak isteriz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaymakamlık, AK Parti, Lapseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:24 Kaynak: İHA

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