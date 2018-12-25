Son Dakika Haberleri: Kaymakam Şahin'den Mahalle Ziyareti

Kaymakam Şahin'den Mahalle Ziyareti

17 dakika önce

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, mahalleri ziyaret ederek, sorunları dinledi.

Kaymakam Şahin'den Mahalle Ziyareti, System.String[]
Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, mahalleri ziyaret ederek, sorunları dinledi.

Dutlu Mahallesi'ni ziyaret eden Kaymakam Şahin, burada mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Muhtar ve vatandaşlardan sorunlarını dinleyen Şahin, ihtiyaç sahibi ailelerle görüştü, ihtiyaçların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Daha sonra Günaltı Mahallesi'ne geçen Şahin, burada da muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Şahin, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, "Kaymakamlık olarak ilgili kurum yöneticilerimizle birlikte vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve mahallelerinde yapılacak çalışmalarla ilgili ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerinde görerek değerlendirme imkanımız buluyoruz." dedi.

Kaymakam Şahin'e Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Halil Şahin ve ilgili birim amirleri eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:49 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'ın Kardeşi Mahir Yavaş Muhtar Adayı Oldu Belediye Parke Taşını Yol Yerine Vatandaşın Tarlasına Döşedi

Cezaevindeki Ağabeyine Af İçin İkinci Kez Atatürk Heykeline Çıktı Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlenen Asgari Ücrete İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:06:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Şahin'den Mahalle Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]