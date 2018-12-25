Kaymakam Şahin'den Mahalle Ziyareti

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, mahalleri ziyaret ederek, sorunları dinledi.

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, mahalleri ziyaret ederek, sorunları dinledi.



Dutlu Mahallesi'ni ziyaret eden Kaymakam Şahin, burada mahalle sakinleriyle bir araya geldi.



Muhtar ve vatandaşlardan sorunlarını dinleyen Şahin, ihtiyaç sahibi ailelerle görüştü, ihtiyaçların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.



Daha sonra Günaltı Mahallesi'ne geçen Şahin, burada da muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.



Şahin, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, "Kaymakamlık olarak ilgili kurum yöneticilerimizle birlikte vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve mahallelerinde yapılacak çalışmalarla ilgili ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın istek ve taleplerini yerinde görerek değerlendirme imkanımız buluyoruz." dedi.



Kaymakam Şahin'e Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Halil Şahin ve ilgili birim amirleri eşlik etti.

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