Kaymakam Şahin'den muhtarlara teşekkür - Son Dakika

Efeler ilçesinde görev yapan muhtarların katılımıyla olağan muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıda Efeler Kaymakamı Cemal Şahin muhtarlara teşekkür belgesi ile taltif etti.

Kaymakamlık toplantı salonunda Efeler Kaymakamı Cemal Şahin başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarların sorunlarını dinleyen Kaymakam Şahin, çözümlerine ilişkin olarak ilgili kurumlara talimat verdi. Şahin, pandemi sürecinde yaşanan yoğun sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Şahin, pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalar ve iş birliğinden dolayı muhtarları teşekkür belgesi ile taltif etti. - AYDIN