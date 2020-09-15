Kaymakam Şahin'e Başkan Koçer'den hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, göreve yeni başlayan Kaymakam Yasin Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Koçer'e, meclis üyeleri eşlik etti.

Koçer, Kaymakam Şahin'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti ve başarı temennilerini iletti.

Şahin de ziyaretleri dolayısıyla Koçer ve Belediye Meclisi üyelerine teşekkür etti.