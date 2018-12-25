Kaymakam Şahin Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Nizip
Kaymakamı Kemal Şahin
, şehit ailelerini ziyaret etti.
Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Halil Şahin
ile ilçe merkezinde bulunan şehit ailelerini ziyaret eden Kaymakam Şahin, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek, onlarla bir süre sohbet etti.
Ziyarette şehit ailelerinin herhangi bir isteklerinin olup olmadığını soran Kaymakam Şahin, ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, ziyaretinden ve yakın ilgisinden dolayı Kaymakam Şahin'e teşekkür ederek, devletin yakın ilgisini her daim hissettiklerini belirttiler.
Şehitliğin en önemli mertebe olduğunu vurgulayan Kaymakam Şahin, "Şehit aileleri bizlere vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızdan birer emanettir. Devlet olarak her zaman onların bizlere bıraktıkları emanetlerinin emrinde ve yanlarında olacağız." dedi.