Son Dakika Haberleri: Kaymakam Şahin Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kaymakam Şahin Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

2 saat önce

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Şahin Şehit Ailelerini Ziyaret Etti, System.String[]
Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, şehit ailelerini ziyaret etti.

Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Halil Şahin ile ilçe merkezinde bulunan şehit ailelerini ziyaret eden Kaymakam Şahin, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek, onlarla bir süre sohbet etti.

Ziyarette şehit ailelerinin herhangi bir isteklerinin olup olmadığını soran Kaymakam Şahin, ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri, ziyaretinden ve yakın ilgisinden dolayı Kaymakam Şahin'e teşekkür ederek, devletin yakın ilgisini her daim hissettiklerini belirttiler.

Şehitliğin en önemli mertebe olduğunu vurgulayan Kaymakam Şahin, "Şehit aileleri bizlere vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızdan birer emanettir. Devlet olarak her zaman onların bizlere bıraktıkları emanetlerinin emrinde ve yanlarında olacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:01 Kaynak: AA

Halil Şahin, Nizip, Güncel
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