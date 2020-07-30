Kaymakam Şahin, sevindirdi - Son Dakika

Aydın'nın Efeler Kaymakamlığı'nın "Gönül Eli " projesi kapsamında Efeler'deki yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bayram öncesi bakım ve temizlik hizmeti gerçekleştirildi. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ayrıca bayram öncesi yaşlıları ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

Yaşlıları ziyaret ederek, sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Bayram öncesi evde bakım ve temizlik hizmeti verdiğimiz yaşlılarımızı ziyaret ederek hayır dualarını aldık. O değerli çınarlarımızın mütebessim ve müteşekkir tavırları her şeye değer. Sohbet arasında ihtiyaç ve taleplerini de alma fırsatı bulduk. Yapılan işin sahada müspet bir karşılığının olması da yorgunluğumuzu alan, sevindirici bir ayrıntı " dedi.

Kaymakam Şahin ayrıca, 10 personel ve 2 araçtan oluşan ve Efeler Kaymakamlığı bünyesinde faaliyette olan "Gönül Eli" projesi kapsamında, 65 yaş üstü yaklaşık 100 yaşlıya evde temizlik hizmeti verildiğini belirterek, projede görev alan ekibi de özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti. - AYDIN