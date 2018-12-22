Kaymakam Şahin Spor Salonunda İnceleme Yaptı
3 saat önce
Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediyesi tarafından yaptırılan spor salonununda incelemelerde bulundu.
Nizip
Kaymakamı Kemal Şahin
, Nizip Belediyesi
tarafından yaptırılan spor salonununda incelemelerde bulundu.
Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur
ve Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ile Nizip Mehmet Akif Ersoy
Halk Eğitim Merkezi Spor Salonu'nu gezen Kaymakam Şahin, yeni binayı ve içerisinde verilen hizmeti kontrol etti.
Çalışmalar hakkında Halk Eğitim Merkez Müdürü Cem Kayar'dan bilgi alan Şahin, sporcular ve eğitmenleriyle bir süre sohbet etti, hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor salonunu ilçeye ve sporculara kazandıran Nizip Belediye Başkanı Hacı
Fevzi Akdoğan'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:32 Kaynak: AA
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