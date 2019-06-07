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Kaymakam Şahin, trafik denetimi

36 dakika önce

Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin, trafik denetimi yaptı.

Kaymakam Şahin, trafik denetimi, System.String[]
Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin, trafik denetimi yaptı.
Bahşılı- Kulu kara yolu Karaahmetli Kavşağı'nda yol emniyet kontrolü yapan jandarma ekiplerini denetleyen Şahin, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaymakam Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamalarda vatandaşlarla diyaloğun önemli olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerine başarı dileyen Şahin, "Ramazan Bayramı tatili boyunca çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Görevlileri denetledik. Uyarılarda bulunduk." diye konuştu.

Kaymakam Şahin, yolculuk yapan bazı şoför ve yolcularla da sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:59 Kaynak: AA
Karaahmetli, Kulu, Zikri Şahin, Bahşılı, Güncel
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