Son Dakika Haberleri: Kaymakam Şahin, trafik denetimine katıldı
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Kaymakam Şahin, trafik denetimine katıldı

41 dakika önce

Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik denetimine katıldı.

Kaymakam Şahin, trafik denetimine katıldı, System.String[]
Bahşılı Kaymakamı Zikri Şahin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik denetimine katıldı.
Kırıkkale- Kulu kara yolu Doğanay Mahallesi mevkisinde uygulama yapan polis ekiplerini denetleyen Şahin, uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Şahin, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kontrollerinin artırıldığını belirterek, denetimlerin artırılmasıyla bayram trafiğinin sorunsuz ve kazasız geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda da uyaran Şahin, vatandaşların bayramını kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:32 Kaynak: AA
Kulu, Emniyet Müdürlüğü, Zikri Şahin, Bahşılı, Güncel
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