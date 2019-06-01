Kaymakam Şahin, trafik denetimine katıldı

Bahşılı
Kaymakamı Zikri Şahin
, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin trafik denetimine katıldı.
Kırıkkale- Kulu
kara yolu Doğanay Mahallesi mevkisinde uygulama yapan polis ekiplerini denetleyen Şahin, uygulamalar hakkında bilgi aldı.
Şahin, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı
öncesi vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kontrollerinin artırıldığını belirterek, denetimlerin artırılmasıyla bayram trafiğinin sorunsuz ve kazasız geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda da uyaran Şahin, vatandaşların bayramını kutladı.