Kaymakam Şahin ve Başkan Altun'dan Hasta Ziyareti - Son Dakika

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ve Başhekim Nuri Çakır ile Bünyan Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Başkan Altun; hasta ve yakınlarına acil şifalar dileyerek en kısa sürede normal yaşantılarına dönmelerini temenni etti.



Başkan Özkan Altun;"Kaymakamımız Sayın Ömer Şahin ve Başhekimimiz Sayın Nuri Çakır ile Bünyan Devlet Hastanemizde tedavi gören hastalarımızı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bizler, tedavi gören hemşehrilerimizin en kısa sürede sağlıklı günlere dönmeleri için onlara moral vermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız ve yanlarındayız. Hastanemizde tedavi gören tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle gece, gündüz demeden görevlerini yapan hastane personellerimize, doktorlarımıza ve hastane yönetimimize hemşehrilerimize göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum " dedi.



Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin'de;" İyi günde de kötü günde birlik olabilmemiz lazım. Bu duygu ve düşüncelerle hasta olan kardeşlerimize Allah'tan acil şifa yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.



Hasta ve hasta yakınları ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Altun ve beraberindekilere teşekkür ettiler. - KAYSERİ