Kaymakam Şahin ve Başkan Altun, esnaf sofrasına konut oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Şahin ve Başkan Altun, esnaf sofrasına konut oldu - Son Dakika

Kaymakam Şahin ve Başkan Altun, esnaf sofrasına konut oldu

6 saat önce

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ile Dervişağa Mahalle Muhtarı Tolga Çakmak'ı işletmesinde ziyaret etti.

Kaymakam Şahin ve Başkan Altun, esnaf sofrasına konut oldu, System.String[]

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin ile Dervişağa Mahalle Muhtarı Tolga Çakmak'ı işletmesinde ziyaret etti.


Başkan Altun,"Kaymakamımız Sayın Ömer Şahin ile Dervişağa mahalle Muhtarımız Tolga Çakmak'ın misafiri olduk. Tolga kardeşimiz, güler yüzü ve hoş sohbetiyle yad ettiğimiz kıymetli büyüğümüz merhum Şaban amcamız gibi hoş sohbet ve çalışkan bir kardeşimiz. Birlikte Dervişağa mahallemiz için yapabileceklerimiz üzerine fikir alışverişinde bulunup, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İnşallah inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte güzel çalışmaları hayata geçireceğiz. Güler yüzü ile bizleri ağırlayan muhtarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha merhum Şaban amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.


Dervişağa Mahalle Muhtarı Tolga Çakmak'ta nazik ziyaretleri için Kaymakam Şahin ve Başkan Altun'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Özkan Altun, Ömer Şahin, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti
Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı

Son Dakika Haberleri
16:48 Karamollaoğlu: Türkiye Libya'da çatışmaya girmeden önce tüm yolları denemeli - Son Dakika
16:48 Olgunlaşma Enstitüsü'nden kahve tadım etkinliği - Son Dakika
16:48 Antalya Müzesi'nde "Müzede Selfie Günü" etkinliği yapıldı - Son Dakika
16:43 Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Ankara'da - Son Dakika
16:43 Sahne eseri yazma yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 16:52:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Şahin ve Başkan Altun, esnaf sofrasına konut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]