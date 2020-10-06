Kaymakam Şahin ve Başkan Koçer okulları ziyaret etti - Son Dakika

Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçedeki okullarda açık sınıf ve eğitim alanlarını inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü insan mektebi projesi kapsamında Konya'da yürütülen açık sınıf uygulaması Yalıhüyük'te de hayata geçirildi.

Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Koçer, öğretmenlerin EBA sistemi üzerinden öğrenciler ile okullarda ve canlı ders kapsamında yapılan çalışmaları incelemek için okulları ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik'ten bilgi alan Şahin açık sınıfta ders gören öğrencilerle yakından ilgilendi. Şahin ayrıca 8. ve 12. sınıflara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları kapsamındaki faaliyetleri de inceledi.