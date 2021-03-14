Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Sarı'dan sağlık çalışanlarına ziyaret - Son Dakika

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

İlk olarak Nizip Devlet Hastanesi Başhekimi Burak Utku Uzun'u ziyaret eden Kaymakam Şahin ve Belediye Başkanı Sarı, Uzun'a çiçek takdim etti.

Daha sonra acil ünitesi ve yatan hasta bölümlerine geçen Şahin ve Sarı, sağlık çalışanlarına karanfil verdiler, özellikle Kovid-19 salgını sürecinde gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirttiler.

Hastane ziyareti sonrasında 112 Acil Servis noktaları ile özel hastaneyi de ziyaret eden Şahin ve Sarı, sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladı, karanfil verdi.