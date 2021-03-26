Kaymakam Sak, ihtiyaç sahibi vatandaşları dinliyor - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşları bire bir ziyaret edip dertleriyle ilgileniyor.

Devletin her alanda vatandaşların yanında olduğunu yaptığı çalışmalarla ortaya koyan Kaymakam Salih Sak'ın vatandaşlarla samimi ortamdaki sohbeti taktir topladı. Dumlupınar ilçesine bağlı köylerde yaşayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını bire bir kendisi tespit eden kaymakam Sak'ın, ihtiyaç sahibi aileleri kendisinin ziyaret etmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması, köylüler tarafından da takdirle karşılanıyor.

İsimlerini açıklanmasını istemeyen vatandaşlar, "Bizler devleti her zaman yanımızda hissediyoruz. Cumhurbaşkanımıza, Kütahya valimize böylesine güzel insanı bizlerle tanıştırdığı ve bize hizmet etmesini sağladığı için teşekkür ediyoruz" dediler. - KÜTAHYA