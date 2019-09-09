Son Dakika Haberleri: Kaymakam Sancaktutar'a ziyaretler
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Kaymakam Sancaktutar'a ziyaretler

48 dakika önce

Güroymak Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Behram Öztürk, Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar'ı ziyaret etti.

Kaymakam Sancaktutar'a ziyaretler, System.String[]

Güroymak Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Behram Öztürk, Kaymakam Muhammet Furkan Sancaktutar'ı ziyaret etti.

Öztürk, dernek üyeleri ile makamında ziyaret ettiği Sancaktutar'a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Sancaktutar da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, şehit aileleri ile gazilerin devletin ve milletin göz bebeği olduğunu, daima onların yanında olduklarını ifade etti.

Güroymak, Behram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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