Kaymakam Sancaktutar'ın okul ziyareti - Son Dakika
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Kaymakam Sancaktutar'ın okul ziyareti

10 dakika önce

Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Sancaktutar'ın okul ziyareti, System.String[]

Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Sancaktutar, daha sonra atölyeleri dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Atölyelerde önemli çalışmaların yapıldığını belirten Sancaktutar, "Halk Eğitimi Merkezi binasında ihtiyacı duyulan 180 takım sıra, masa ve dolaplar bu atölyelerde üretiliyor. Öğrenciler burada hem ders görüyor hem de harçlık kazanıyor. Okulların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra mesleki deneyim kazanıyor. İdareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sancaktutar'a, ziyareti sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak eşlik etti.

Anadolu Lisesi, Güroymak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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