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Kaymakam Sancaktutar muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Sancaktutar muhtarlarla buluştu, System.String[]

Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Güroymak İpek Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin toplantı salonunda muhtarlarla buluşan Sancaktutar, genel güvenlik, asayiş ve yatırım çalışmaları ile projeleri değerlendirdi.

Sancaktar, muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek çözüm noktasında birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar ve kurum müdürleri katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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