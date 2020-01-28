Kaymakam Sarı Eleşkirtli gençlerle buluştu - Son Dakika

Kaymakam Sarı Eleşkirtli gençlerle buluştu
7 saat önce
Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, ilçedeki gençlerle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:50 Kaynak: AA
Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, ilçedeki gençlerle bir araya geldi.
Kaymakamlık'ta gençlerle bir araya gelen Sarı, gençlere kariyerlerine yönelik tavsiyelerde bulundu.
Kaymakam Sarı, daha sonra sorunları dinleyerek ilçede gençlere yönelik yapacakları yatırım ve faaliyetleri anlattı.
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