Kaymakam Sarı Eleşkirtli gençlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Sarı Eleşkirtli gençlerle buluştu - Son Dakika

Kaymakam Sarı Eleşkirtli gençlerle buluştu

7 saat önce

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

Kaymakam Sarı Eleşkirtli gençlerle buluştu, System.String[]

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

Kaymakamlık'ta gençlerle bir araya gelen Sarı, gençlere kariyerlerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Kaymakam Sarı, daha sonra sorunları dinleyerek ilçede gençlere yönelik yapacakları yatırım ve faaliyetleri anlattı.

Kaymakamlık, Eleşkirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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