Kaymakam Sarı, kursiyerlerin yıl sonu etkinliğine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Sarı, kursiyerlerin yıl sonu etkinliğine katıldı - Son Dakika

Kaymakam Sarı, kursiyerlerin yıl sonu etkinliğine katıldı

6 saat önce

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçı yardımcılığı kursiyerlerinin düzenlediği programa katıldı.

Kaymakam Sarı, kursiyerlerin yıl sonu etkinliğine katıldı, System.String[]

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçı yardımcılığı kursiyerlerinin düzenlediği programa katıldı.


Eleşkirt Kaymakamlığı İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program da Kaymakam Sarı ve beraberindekiler kurslarını başarı ile tamamlayan aşçıların yemek stantlarını gezdi. Kursiyerlerden yapılan yöresel yemeklerle ilgili bilgi alan kaymakam Sarı emek ve gayretleri ile bir birinden güzel yöresel yemekleri yapan bayanları tebrik etti.


Stantların gezilmesi sonrasında Kursiyerler tarafından hazırlanan Keşkek,yüzük çorbası,içli köfte, gözleme, su böreği gibi yöresel yiyecekler davetlilere ikram edildi.


Eleşkirt Kaymakamlığı İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Aşçı yardımcılığı yıl sonu etkinliğine Kaymakam Gülhani Ozan Sarı, İlçe Sağlık müdürü Ahu Sarı, Ak Parti İlçe Başkanı Ergül Tenekeci, Jandarma Komutanı Binbaşı Kasım Öztürk, Milli Eğitim Müdür v. Erol İsen, Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Ümit Kavgacı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel, Emniyet amiri Recep Kartal, Tahir Belde başkanı Mahmut Kamiloğulları, Yücekapı Belde Başkanı Nurettin Öztürk, Yayladüzü belde başkanı Selami Demirtaş,Halk Eğitim Müdürü Kemal Kahraman, Halk Eğitim Müdür yardımcısı İbrahim Mete ve davetliler katıldı. - AĞRI

Eleşkirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:44 Kaynak: İHA
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