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Kaymakam Sarıdoğan, şehit aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Kaymakam Sarıdoğan, şehit aileleriyle bir araya geldi

19.08.2021 10:21
Kaymakam Sarıdoğan, şehit aileleriyle bir araya geldi, System.String[]

Elazığ'ın Arıcak İlçe Kaymakamı Muhammer Sarıdoğan, şehit ailelerini ziyaret etti.

Elazığ'ın Arıcak İlçe Kaymakamı Muhammer Sarıdoğan, şehit ailelerini ziyaret etti.

Arıcak Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Erimli Beldesi'ni ziyaret edip belde de ikamet eden şehit güvenlik korucuların ailelerini evlerinde ziyaret etti. Aileler ile bir araya gelen Sarıdoğan, bir süre sohbet ettikten sonra Belediye Başkanı Cihan Yılmaz'a taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit ve gazi ailelerinin herkesin kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Kaymakam Muammer Sarıdoğan, " Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bu gün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretten memnuniyet duyan şehit yakınları da, Kaymakam Sarıdoğan'a teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaymakam Sarıdoğan, şehit aileleriyle bir araya geldi
Kaymakam Sarıdoğan, şehit aileleriyle bir araya geldi
Kaymakam Sarıdoğan, şehit aileleriyle bir araya geldi
Kaymakam Sarıdoğan, şehit aileleriyle bir araya geldi
Kaymakam Sarıdoğan, şehit aileleriyle bir araya geldi

Hisarcık, Elazığ, Arıcak, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kaymakam Sarıdoğan, şehit aileleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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