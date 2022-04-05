Çorlu Kaymakamı Sarılı: 'Alın bu çocukları cezaevine gönderin' diyorlar - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, ilçede uzun süredir bağımlılıkla mücadele ettiklerini söyledi. Sarılı, ailelerin bağımlı çocuklarıyla ilgili talebini belirterek, "Yere göğe sığdıramadığımız evlatlarımızı, 'Vallahi alın bu çocukları, cezaevine gönderin, tutuklayın' diyorlar" dedi.

Çorlu Kaymakamlığı tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştaya Kaymakam Cafer Sarılı ile İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kaymakam Sarılı, Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) geçen yıl başvuran ve ayakta tedavi görenlerin sayısının 6 bin 597, yatarak tedavi olanların ise 590 kişi olduğunu söyledi. Uyuşturucunun ülke için ciddi sorun haline geldiğini söyleyen Sarılı, "Çorlu'da biz uzun zamandır bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, diye bir kurul var. Şubat ayında kurul yaptığı toplantıda ilçe, il ve ülke düzeninde bağımlılıkla mücadele çalışmaların ivme kazandırılması ve faaliyetlerin yaygınlaştırılması amacıyla tüm tarafların içinde yer alacağı, herkesin sorunları ve çözüm önerilerini paylaşacağı 'Ben Olsaydım' etkinliği yapılmasına karar verildi" dedi.