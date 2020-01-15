Kaymakam Sarılı ve Emniyet Müdürü Kurtoğlu'ndan miniklere hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Sarılı ve Emniyet Müdürü Kurtoğlu'ndan miniklere hediye - Son Dakika

Kaymakam Sarılı ve Emniyet Müdürü Kurtoğlu'ndan miniklere hediye

6 saat önce

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, anaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, oyuncak hediye etti.

Kaymakam Sarılı ve Emniyet Müdürü Kurtoğlu'ndan miniklere hediye, System.String[]

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, anaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, oyuncak hediye etti.

Havuzlar Mahallesi'nde 181 öğrencisi bulunan Necati İvaz Anaokulunu ziyaret eden Kaymakam Sarılı ve Emniyet Müdürü Kurtoğlu, burada minik öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Sarılı ve Kurtoğlu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Kaymakam Sarılı, yaptığı açıklamada, etkinliğin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Minik öğrencilere polisi sevdirmek için zaman zaman benzer etkinlikler düzenlediklerini belirten Sarılı, "Burada polisi minik çocuklarımıza tanıtırken, onların polisten korkmak yerine sevmesini sağlıyoruz. Ziyaretlerimizde ayrıca miniklere değişik hediyeler ve oyuncaklar da takdim ediyoruz." dedi.

Serdar Kurtoğlu, Cafer Sarılı, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:42 Kaynak: AA
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