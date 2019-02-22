Son Dakika Haberleri: Kaymakam Sarılı: "Velimeşe Osb'yi Yeşil Bölge Yapmaya Kararlıyız"

Kaymakam Sarılı: "Velimeşe Osb'yi Yeşil Bölge Yapmaya Kararlıyız"

1 saat önce

Başkanlığını Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın yaptığı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi (Velimeşe OSB) sınırlarında yapılan çalışmada toplamda 5 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Sarılı:
Başkanlığını Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın yaptığı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi (Velimeşe OSB) sınırlarında yapılan çalışmada toplamda 5 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Velimeşe OSB'de yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Çorlu Velimeşe OSB'yi yeşil bölge yapmaya kararlıyız. Bu doğrultuda 5 bin ağaç dikimi geçekleştirdik" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:54 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu, Velimeşe, OSB, Güncel
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