Kaymakam Sarılı: "Velimeşe Osb'yi Yeşil Bölge Yapmaya Kararlıyız"
1 saat önce
Başkanlığını Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın yaptığı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi (Velimeşe OSB) sınırlarında yapılan çalışmada toplamda 5 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.
Başkanlığını Çorlu
Kaymakamı Cafer Sarılı
'nın yaptığı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi
(Velimeşe OSB
) sınırlarında yapılan çalışmada toplamda 5 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.
Velimeşe OSB'de yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Çorlu Velimeşe OSB'yi yeşil bölge yapmaya kararlıyız. Bu doğrultuda 5 bin ağaç dikimi geçekleştirdik" dedi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:54 Kaynak: İHA
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