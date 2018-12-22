Kaymakam Şatıroğlu Ödül Törenine Katıldı
3 saat önce
Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu, ilçede düzenlenen öğrenciler arası satranç turnuvası ödül töreninde katıldı.
Van
'ın Bahçesaray
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu, ilçede düzenlenen öğrenciler arası satranç turnuvası ödül töreninde katıldı. Türkiye
Satranç Federasyonu İl Temsilciliğinden Ayhan Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmet Kasım Erva
, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Affan Orhan, Bahçesaray Ortaokulu beden ve spor öğretmeni Mahmut Karadeniz
, Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulu Şakir Karaalp, Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulu Derya Gündemir katkılarıyla ilçede satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvada dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol tarafından verildi.
Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı ve Hakime Hanım ile beraber ilçede düzenlenen öğrenciler arası satranç turnuvası ödül töreninde dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:00 Kaynak: İHA
Türk Telekom'un Yüzde 55 Hissesi Devredildi
Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Duygulandıran Hediye
Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti