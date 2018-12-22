Son Dakika Haberleri: Kaymakam Şatıroğlu Ödül Törenine Katıldı

Kaymakam Şatıroğlu Ödül Törenine Katıldı

3 saat önce

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu, ilçede düzenlenen öğrenciler arası satranç turnuvası ödül töreninde katıldı.

Kaymakam Şatıroğlu Ödül Törenine Katıldı, System.String[]
Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu, ilçede düzenlenen öğrenciler arası satranç turnuvası ödül töreninde katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliğinden Ayhan Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmet Kasım Erva, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Affan Orhan, Bahçesaray Ortaokulu beden ve spor öğretmeni Mahmut Karadeniz, Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulu Şakir Karaalp, Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulu Derya Gündemir katkılarıyla ilçede satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvada dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol tarafından verildi.

Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı ve Hakime Hanım ile beraber ilçede düzenlenen öğrenciler arası satranç turnuvası ödül töreninde dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:00 Kaynak: İHA

Türkiye, Van, Bahçesaray, Güncel
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