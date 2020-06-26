Kaymakam Sayar deprem bölgesinde - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde hasarın en çok yaşandığı Elaçmaz Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.



Depremzedelerle yakından ilgilenen Kaymakam Sayar, depremin hissedildiği bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Şiddetli sarsıntının hissedildiği Gürpınar ilçesine 84 kilometre uzaklıktaki Elaçmaz Mahallesi'nde de birçok ev ve ahırda hasar meydana geldiğini belirten Sayar, "Depremin hasara yol açtığı mahallelerde, Türk Kızılay ekiplerimiz vatandaşları yalnız bırakmıyor. Hasarlı yapıların bulunduğu mahallede, evlerine giremeyen vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi. Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Onların yanındayız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.



Kaymakamımız Fatih Sayar'a incelemelerinde Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör ve meclis üyeleri de eşlik etti. - VAN