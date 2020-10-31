Kaymakam Saygılı, cezaevi inşaatını inceledi - Son Dakika

Cezaevinde Çocuk Ceza İnfaz Kurumu, Açık Ceza İnfaz Kurumu, ziyaretçi binaları, teknik ve idari binalar ve lojman yer alacağı öğrenildi.

Yapımına 2017 yılında başlanılan cezaevi inşaatında sona yaklaşıldığını belirten Saygılı, "Cezaevinin 2021 yılı ortalarına doğru hizmete açılması bekleniyor. 2 bin kişilik cezaevinde ayrıca yaklaşık 900 kişi istihdam edilecek." dedi.

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