Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçede yapımı devam eden cezaevi inşaatında incelemelerde bulundu.
Saygılı, yapımında sona yaklaşılan S tipi cezaevi çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Yapımına 2017 yılında başlanılan cezaevi inşaatında sona yaklaşıldığını belirten Saygılı, "Cezaevinin 2021 yılı ortalarına doğru hizmete açılması bekleniyor. 2 bin kişilik cezaevinde ayrıca yaklaşık 900 kişi istihdam edilecek." dedi.
Cezaevinde Çocuk Ceza İnfaz Kurumu, Açık Ceza İnfaz Kurumu, ziyaretçi binaları, teknik ve idari binalar ve lojman yer alacağı öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kaymakam Saygılı, cezaevi inşaatını inceledi - Son Dakika