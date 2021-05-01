Kaymakam Saygılı'dan Kavak OSB'de inşaatı süren fabrikaya ziyaret - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kavak Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden bir fabrikayı ziyaret etti.

Fabrika inşaatında incelemelerde bulunan Saygılı, yetkililerden bilgi aldı.

Saygılı, ilçede yapılacak ve istihdama katkı sağlayacak iş yeri, atölye ve fabrikaların destekçisi olduğunu söyledi.

Kavak ilçesinin sanayileşme yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Saygılı, "İlçemizde fabrika temeli atılmasından mutluluk duyuyoruz. Gençlerimiz işsizlik dolayısıyla baba ocağını terk ederek gurbete iş bulmaya gitmiş. Kimileri uzakta olmaları dolayısıyla yakınlarının cenaze törenine dahi katılamamış. Artık fabrikalar kuruluyor. Gençlerimiz için iş kapıları açılıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Göç veren ilçemiz artık göç almaya başlayacak." dedi.

Ziyarette Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk de bulundu.

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