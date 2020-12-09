Kaymakam Saygılı'dan "Vefa Sosyal Destek Grubu" açıklaması - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun görevi başında olduğunu bildirdi.

Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması üzerine, ilçede oluşturulan "Kavak Vefa Sosyal Destek Grubu"nun görevine devam ettiğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilçede tüm tedbirlerin alındığını belirten Saygılı, şöyle devam etti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızca 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza hafta içi 10.00 - 13.00 saatleri harici sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma serbestliğinin bulunduğu saatlerde dahi mümkün oldukça evlerinden ayrılmamalarını öneriyorum. Çünkü hayat eve sığar. 'Vefa Sosyal Destek Grubu'muz görevi başında bulunuyor. Herhangi bir ihtiyaç durumunda önceden de duyurusunu yaptığımız 112, 155, 156 numaralı telefonları haberdar etmeleri yeterli olacaktır."

Kaymakam Saygılı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan gelen siparişlerin zaman kaybına neden olmadan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından karşılanarak, ikametgahlarına teslim edileceğini kaydetti.