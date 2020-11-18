Kaymakam Saygılı'ya Kavak MYO Müdürü Kanber'den ziyaret - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kavak Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Bahattin Kanber, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Kaymakam Saygılı'ya görevinde başarılar dileyen Kanber, ilçede yapımı devam eden ve 2021 yılında hizmete açılması planlanan öğrenci yurdu, MYO bölümleri ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getirenr Saygılı, üniversite ve okulların bulunduğu kentin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesinde önemli katkısı olduğunu söyledi.

Ziyarette MYO müdür yardımcıları ve öğretim görevlileri de bulundu.