Kaymakam Saygılı'ya şehit ailesinden ziyaret - Son Dakika

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'ya şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın anne ve babası ziyarette bulundu.

Ziyarette Saygılı, şehit Arlı'nın annesi emekli ebe Emine Arlı ile baba çevre sağlık teknisyeni Şaban Arlı ile bir süre sohbet etti.

Şehit ailesi olmanın önemine işaret eden Saygılı, "Şehit annesi, şehit babası olmak bir şereftir. Nu mutlu sizlere. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz." dedi.