Kaymakam Şekerci, çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, çiftçilerle bir araya geldi.

Kaymakam Şekerci ve Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce yüzde 70 hibeli 62 bin fıstık fidanının dağıtım alanında çiftçilerle görüştü.

Projede ilçeye ayrılan fidan sayısının 40 bin iken girişimleri sonucu 62 bine çıkardıklarını kaydeden Şekerci, "Amacımız daha fazla çiftçilerimiz faydalansın. Hububat ekimine uygun olmayan yerlerde de yetiştirebildiği için son yıllarda çiftçilerimiz fıstık fidanı talebi hızla arttı. İlçemize istihdam ve ekonomik katkıları göstermeye başladı. Çiftçilerimize bol kazançlı bereketli bir yıl diliyorum." dedi.