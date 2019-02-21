Kaymakam Şekerci'den Kur'an Kursuna Ziyaret
1 saat önce
Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş anaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren Kur'an kursunu ziyaret etti.
Gercüş
Kaymakamı Mevlüt Şekerci, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş anaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren Kur'an kursunu ziyaret etti.
Kaymakam Şekerci beraberinde eşi Aliye Şekerci ile ziyaret ettiği Kur'an kursunda Gercüş Belediyesi tarafından yapılan mutfağın açılışını da yaparak, çocuklarla süt içti.
İlçe Müftüsü Fazıl Saraç, Kaymakam Şekerci'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:05 Kaynak: AA
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