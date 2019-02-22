Kaymakam Şekerci'den Okul Ziyareti
35 dakika önce
Batman'ın Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, Ziya Gökalp Ortaokulunu ziyaret etti.
Batman
'ın Gercüş
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, Ziya Gökalp
Ortaokulunu ziyaret etti.
Şekerci, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur ile gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında Ziya Gökalp Ortaokulunda Okul Müdürü
Kudbeddin Çelik ile görüştü.
Okulun genel durumu ile ilgili bilgi alan Şekerci, öğretmenlerle de görüştü.
Şekerci, eğitime yönelik desteklerin süreceğini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:07 Kaynak: AA
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