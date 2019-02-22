Son Dakika Haberleri: Kaymakam Şekerci'den Okul Ziyareti

Kaymakam Şekerci'den Okul Ziyareti

35 dakika önce

Batman'ın Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, Ziya Gökalp Ortaokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Şekerci'den Okul Ziyareti, System.String[]
Batman'ın Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci, Ziya Gökalp Ortaokulunu ziyaret etti.

Şekerci, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur ile gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında Ziya Gökalp Ortaokulunda Okul Müdürü Kudbeddin Çelik ile görüştü.

Okulun genel durumu ile ilgili bilgi alan Şekerci, öğretmenlerle de görüştü.

Şekerci, eğitime yönelik desteklerin süreceğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:07 Kaynak: AA

Gercüş, Batman, Güncel
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