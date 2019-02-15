Kaymakam Şekerci, Şehit Kadri Yıldız İmam Hatip Lisesini Ziyaret Etti
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Batman'ın Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Şehit Kadri Yıldız İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.
Batman'ın Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Şehit Kadri Yıldız İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.
Kaymakam Şekerci, ziyaret sırasında ilçede eğitim seviyesinin yükselmesi için ilçe merkezi ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda seferberlik başlattıklarını söyledi.
Şekerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sirac Badur ile gerçekleştirdiği ziyarette Okul müdürü Abdullah Akgül'den de çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:51 Kaynak: AA
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