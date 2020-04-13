Kaymakam Şekerci semt pazarını denetledi - Son Dakika

Batman'ın Gercüş İlçe Kaymakam Mevlüt Şekerci, ilçedeki halk pazarlarını denetledi.



Polis ve zabıta ekiplerinin aldıkları tedbirleri inceleyen Kaymakam Şekerci, pazar esnafı ve vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Korana virüs salgını sebebiyle pazar yerlerine yönelik yapılan yeni düzenlemeleri ve pazar yerlerinin dezenfektan çalışmalarını yerinde denetleyen Kaymakam Şekerci, pazar yerinde görevli polis ve zabıta ekiplerince alınan tedbirlerin uygulanması hususunda gerekli talimatları verirken, pazar esnafı ve vatandaşlardan başta sosyal mesafe ve dezenfekte kuralları olmak üzere alınan tedbirlere riayet etmelerini istedi. Kaymakam Şekerci, "Halkımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Çok önemli tedbirler aldık, önemli olan bu tedbirlerin uygulanmasıdır. Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını talep ediyoruz" dedi. - BATMAN