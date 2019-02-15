Son Dakika Haberleri: Kaymakam Şekerci, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Kaymakam Şekerci, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

5 dakika önce

Gercüş ilçesinde Kaymakam Mevlüt Şekerci, Yolağzı Mahallesini ziyaret etti.

Kaymakam Şekerci, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Gercüş ilçesinde Kaymakam Mevlüt Şekerci, Yolağzı Mahallesini ziyaret etti.

Kaymakam Şekerci, Yolağzı Mahallesini ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

İmkan dahilinde vatandaşların taleplerinin yerine getirileceğini dile getiren Şekerci, ilgili kurum amirlerine gerekli talimatları verdi.

Vatandaşların sorunlarını dinlemek için geldiklerini anlatan Şekerci, "Bize anlatılan sorunlarla ilgili notlar alıyoruz. Bizimle ilgili olmayan konuları ilgili makamlara yazarak takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızın istekleri bizim için her zaman çok önemlidir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:50 Kaynak: AA

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