Kaymakam Şekerci, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Gercüş ilçesinde Kaymakam Mevlüt Şekerci, Yolağzı Mahallesini ziyaret etti.

Gercüş ilçesinde Kaymakam Mevlüt Şekerci, Yolağzı Mahallesini ziyaret etti.



Kaymakam Şekerci, Yolağzı Mahallesini ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi.



İmkan dahilinde vatandaşların taleplerinin yerine getirileceğini dile getiren Şekerci, ilgili kurum amirlerine gerekli talimatları verdi.



Vatandaşların sorunlarını dinlemek için geldiklerini anlatan Şekerci, "Bize anlatılan sorunlarla ilgili notlar alıyoruz. Bizimle ilgili olmayan konuları ilgili makamlara yazarak takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızın istekleri bizim için her zaman çok önemlidir." dedi.

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