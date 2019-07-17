Kaymakam Şenay başarılı sporcuyu ödüllendirdi

Kavak
Kaymakamı İbrahim Engin
Şenay, 57 kilogramda Avrupa
Şampiyonu olan Kavak Güreş Eğitim Merkezi güreşçisi Alperen Berber'e altın hediye etti.
Polanya'nın Krakov kentinde, 28-30 Haziran 2019 tarihleri düzenlenen 11-15 Yaş Grekoromen Güreşte Avrupa Şampiyonasındaki finalde güçlü Rus rakibini yenerek altın madalyanın sahibi olan Berber, Kavak Kaymakamı Şenay'ı makamında ziyaret etti.
Berber, ziyaretinde Kaymakam Şenay'a şampiyona hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Şenay, güreşçi Berber'e teşekkür etti. Kavak ilçesindeki görevinde kaldığı süre içinde her zaman sporcunun destekçisi olacağını belirten Şenay, konuşmalarının ardından Berber'e altın hediye etti.
Ziyarette, Kavak Gençlik ve Spor
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Müdürü Tunsel Aslankoç ile güreş antrenörleri Sadık Başkaya ve İlker Aydın
da bulundu.