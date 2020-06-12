Kaymakam Şenay'dan emekliye ayrılan Müftü Arslan'a plaket - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, emekliye ayrılan İlçe Müftüsü Nuh Arslan'a plaket verdi.

Şenay, 2 yıl 8 ay Kavak Müftülüğü görevini yürüten ve yaş nedeniyle emekliye ayrılan Nuh Arslan ve müftülük çalışanları ile Güven Park Tesislerinde bir araya geldi.

Şenay, görev süresince yaptığı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Arslan'a plaket verdi.

İlçede 1 yıldan Arslan ile birlikte çalıştıklarını belirten Şenay, "Yaz Kur'an kurslarının açılması, din hizmetlerinin yürütülmesi, 4-6 yaş erkek Kur'an kursu binasının yapımı ve açılmasında önemli çalışmalarınız oldu. Bu hizmetlerinizden dolayı size teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşantınızda başarılar diliyorum." dedi.

Arslan da Şenay'a teşekkür etti.