Kaymakam Şenay'dan fabrika ziyareti

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren cam fabrikasını ziyaret etti.

Ziyaretinde fabrika çalışanlarıyla sohbet eden Şenay, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Fabrikaların bölge ve ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu vurgulayan Şenay, "İlçemiz sanayileşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeni fabrikalar kuruluyor. İstihdamda artış oluyor. İşsizlik nedeniyle bu zamana kadar göç veren ilçemiz, kurulan fabrikalar sayesinde göç almaya başlayacak. Fabrikalar halk tabiriyle işçilerimiz için ekmek teknesi. Esnafımızın da kalkınmasında öneme sahip bu fabrikaların kıymetini iyi bilmeliyiz. "dedi.

Şenay'a ziyaretinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Eyüp Ünlü ve Dernekler Müdürü Mustafa Esen eşlik etti.