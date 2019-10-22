Son Dakika Haberleri: Kaymakam Şenay'dan fabrika ziyareti
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Kaymakam Şenay'dan fabrika ziyareti

1 saat önce

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Bekdemir Mahallesi'ndeki çimento fabrikasını ziyaret etti.

Kaymakam Şenay'dan fabrika ziyareti, System.String[]

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Bekdemir Mahallesi'ndeki çimento fabrikasını ziyaret etti.

Şenay, fabrika sahasını gezerek fabrikanın iş planı ve çalışmaları hakkında bilgi aldı, ilçeye istihdam konusunda ve sosyal sorumluluk alanındaki katkılarından ötürü fabrika yetkililerine teşekkür etti.

Kavak Çimento Fabrikası'nın ilçe ekonomisine büyük katkı verdiğini belirten Şenay, "Kav-Çim Kavak Çimento Fabrikası, özellikle istihdam, dolayısıyla ilçemizin ekonomik yönden kalkınmasında önemli bir yere sahip. Burada sadece çalışanlar değil nakliye, satış ve yine inşaat sektörünün gelişmesinde de önemli bir yere sahip. Ben bu vesileyle Kav-Çim Kavak Çimento Fabrikası'nın başta kurulmasından işletilmesine kadar emeği geçenlere teşekkür ederken, faaliyetinin başarıyla devam etmesini diliyorum." dedi.

Kaymakam Şenay'a ziyaretinde, Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Atlı eşlik etti.

Çocuk İzleme Merkezi, İbrahim Engin, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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