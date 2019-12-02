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Kaymakam Şenay'dan Gençlik Merkezi ziyareti

6 saat önce

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Şenay'dan Gençlik Merkezi ziyareti, System.String[]

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Şenay, ziyarette Gençlik Merkezi'nde devam eden kurslarla ilgili İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Altıngöz'den bilgi aldı.

Kavak Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi işbirliğinde gençlere yönelik kurs açmaya devam ettiklerini belirten Altıngöz, "Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz ile birlikte şu anda 8 kurs açtık. Bu kurslarımıza toplamda 145 kursiyerimiz devam ediyor." dedi.

Daha sonra pasta yapım kursunda incelemelerde bulunarak kurs eğitmeni Emine Bayram'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Şenay, kursiyerlerle sohbet etti.

Ziyarette Şenay'a İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli eşlik etti.

Halk Eğitimi Merkezi, İbrahim Engin, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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