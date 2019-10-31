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Kaymakam Şenay'dan jandarmaya başarı belgesi

6 saat önce

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, ilçede başarılı olan jandarma personeline başarı belgesi takdim etti.

Kaymakam Şenay'dan jandarmaya başarı belgesi, System.String[]

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, ilçede başarılı olan jandarma personeline başarı belgesi takdim etti.

Şnay, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Sezer Deniz ile Mahmutbeyli Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Cemil Gönüllü'yü görevlerini ifa ederken mesai mefhumu gözetmeksizin gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmaları dolayısıyla başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Şenay'ın verdiği başarı belgelerinde, şu ifadeler yer aldı:

"Görevinizde göstermiş olduğunuz gayretli, özverili ve üstün çalışmalarınızdan dolayı sizi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. maddesi gereğince başarı belgesiyle taltif eder, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim."

İbrahim Engin, Jandarma, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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