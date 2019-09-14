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Kaymakam Şenay'dan jandarmaya ziyaret

1 saat önce

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Mahmutbeyli Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kaymakam Şenay'dan jandarmaya ziyaret, System.String[]

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Mahmutbeyli Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette Mahmutbeyli Jandarma Komutanı Astsubay Üstçavuş Cemil Gönüllü, Şenay'a sorumluluk alanı içinde yaşanan genel asayiş olayları ile bina, personel, araç ve teçhizat durumu hakkında bilgi verdi.

Verdiği bilgiler için Gönüllü'ye teşekkür eden Şenay, askerlerle de bir süre sohbet etti.

Okul servisleri, traktör sürücüleri, vatandaşlar ve öğrencilere yönelik trafik ve asayiş bilgilendirme eğitimleri düzenlenmesini isteyen Şenay, Jandarma Teşkilatı personeline bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışma hayatlarında da başarılar diledi.

Ziyarette Kavak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse de bulundu.

İbrahim Engin, Jandarma, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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