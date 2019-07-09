Kaymakam Şenay'dan Kur'an kursu öğrencilerine Çorum gezisi
1 saat önce
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Yaşar Doğu Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri için gezi programı düzenledi.
Kavak
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:37 Kaynak: AA
Kaymakamı İbrahim Engin
Şenay, Kavak Yaşar Doğu
Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri için gezi programı düzenledi.
Şenay bir süre önce ziyarette bulunduğu Yaşar Doğu Hafızlık Kur'an Kursu'ndaki 40 öğrenciye verdiği Çorum
gezisi sözünü yerine getirdi.
Kavak Müftüsü Nuh Arslan ve din görevlileri nezaretinde Çorum'a gönderilen öğrenciler buradaki tarihi ve doğa güzellikleri gezerek bilgi aldı.
Kaymakam Şenay, öğrencilere desteğinin süreceğini ifade etti.
Apple'ın kurucusu Wozniak'tan "Facebook'u silin" çağrısı
Savcı Sayan ile Barış Atay'ın Twitter'daki kavgası gündem yarattı
Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu
İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek