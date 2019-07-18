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Kaymakam Şenay'dan mahalle ziyareti

2 saat önce

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Beybesli Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Şenay'dan mahalle ziyareti, System.String[]
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Beybesli Mahallesi'ni ziyaret etti.
Kaymakam Şenay, ziyaretinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Mahalledi yapılmak istenen mahalle mezarlığı alanında incelemelerde bulunan Şenay, alanla ilgili bilgi aldı.
Şenay, "Devletimiz beni, sizlere hizmet etsin diye görevlendirdi. Bu amaçla buradayım. Sorun ve taleplerinizi dinlemeye geldim. Sizlere ve tüm vatandaşlarıma kapım ve telefonum günün 24 saatinde açık." diye konuştu.
Şenay, mahalle ziyaretlerine devam edeceğini söyledi.
İbrahim Engin, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:37 Kaynak: AA
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