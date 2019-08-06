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Kaymakam Şenay'dan mahalle ziyareti

1 saat önce

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Beyköyü Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Şenay'dan mahalle ziyareti, System.String[]
Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Beyköyü Mahallesi'ni ziyaret etti.
Şenay, köy konağı, cami ve cami avlusunda vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Şenay, değerlendirmek üzere kayda aldı.
Sorunların çözümü noktasında devletin imkanlarını ihtiyaç sahibi vatandaşların tamamına ulaştırma çabası içinde olduğunu söyleyen Şenay, "Devletimiz adına sizleri ziyaret etmek ve sorunlarınızı dinlemek üzere geldim. Herhangi bir hizmet talep ve sorununuz olduğu zaman istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Şunu unutmayınız ki devletimizin kapıları vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Hiçbir zaman çekinmeyin. Beni her zaman arayabilir ve yanıma gelebilirsiniz." dedi.
Mahalle sakinleri Kaymakam Şenay'a teşekkür ederek, Osmanlı Tuğrası hediye etti.
İbrahim Engin, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:33 Kaynak: AA
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